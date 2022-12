Fernando Verdasco ha aceptado una sanción de dos meses por una "infracción involuntaria" contra la normativa antidopaje, al "olvidar renovar" el justificante para consumir el metilfedinato, una sustancia prohibida.

Y al conocerse la noticia ha aparecido un invitado inesperado. Nick Kyrgios, siempre polémico, ha reaccionado en sus redes sociales con un mensaje que ha provocado infinidad de reacciones.

"No puedo decir que esté sorprendido con esto", ha escrito el australiano en sus redes sociales, reaccionando a la sanción a Verdasco.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó que esta sustancia había aparecido en la orina del jugador: "El jugador admitió la infracción de las normas antidopaje y explicó que se le había diagnosticado TDAH y que había utilizado legítimamente metilfenidato, como medicación prescrita para tratar la afección, de acuerdo con una Autorización de Uso Terapéutico".

La ITIA reconoce que el tenista "no quería hacer trampas": "Aceptamos que el jugador no tenía intención de hacer trampas, que su infracción fue inadvertida y no intencionada y que no tiene ninguna culpa o negligencia significativa por ello". Pero a pesar de ello Kyrgios ha tenido esta polémica reacción.