Carlos Ferrero es el actual entrenador de Carlos Alcaraz. Juntos han logrado el título del US Open, el primer Grand Slam de su carrera, y han alcanzado el número 1 del mundo. Una auténtica proeza. Pero antes de hacerse cargo del murciano, también entrenó a Alexander Zverev.

Una relación que no fue nada fácil. Así lo ha contado en una entrevista a 'Eurosport': "Trabajar con Zverev no fue fácil para mí. No es la misma cultura y él entiende de una forma un poco distinta qué significa ser profesional".

"Necesitaba resetear un poco y trabajar con alguien que tuviera el mismo carácter que yo y que quisiera lo mismo para el futuro y creo que eso lo encontré en Carlos", ha explicado Ferrero.

Con Alcaraz las cosas son muy diferentes. "A Carlos le he dicho que ahora tenemos que trabajar más duro aún porque, si ahora quieres seguir en la cima, necesitas ganar Grand Slam y Masters 1.000 de forma constante", explica el entrenador español.

"Es más difícil que antes ya que podías ganar un ATP 500 y lograr un gran resultado en un Masters 1.000 para subir puestos en el ranking. Pero ahora, si quieres seguir en la cima, tienes que ganar a los mejores y tienes que ganar los mejores torneos. Por eso es más importante trabajar igual o más duro que antes", detalla.

Sobre el regreso de Novak Djokovic al Open de Australia, está convencido de que es algo positivo también para Alcaraz: "Creo que para que Carlos mejore su tenis necesita jugar contra uno de los mejores de la historia".

"Por supuesto que Rafa Nadal también irá a Australia para jugar contra Carlos y Djokovic, también le necesitamos. En Madrid Carlos jugó contra Djokovic y Novak subió su nivel para intentar ganar su partido, y eso es lo que necesitamos: jugar contra él en Grand Slam. Creo que es muy importante para Carlos para mejorar", ha sentenciado.