Rafa Nadal volvió a hacerlo. El balear, en Indian Wells, firmó un nuevo triunfo en el que sufrió, y no precisamente poco, ante Sebastian Korda. Con un 6-2 en el primer set, en el segundo cayó por 1-6 para imponerse por 7-6 en el tercero en dos horas y media que dejaron su mejor momento, el que hay que poner en los colegios, fuera de la pista.

Porque el balear dio su receta para remontar. Para hacer ante Korda algo que se asemejó a lo del Open de Australia contra Medvedev.

"Si la gente piensa que soy un creyente y que todo el rato pienso que voy a remontar... no es verdad", empezó Nadal.

Luego, argumentó: "No tengo esa increíble autoconfianza que cuando estoy 5-2 diga, 'OK, voy a darle la vuelta'. En mi mente pienso que está muy complicado, y que no quiero dejar de intentarlo".

"Sé que a veces es imposible, pero intentaremos que el rival no gane. No ayudar a que gane", prosigue Nadal.

Y sentencia: "Solo intento seguir, ponerle las cosas más complicadas al rival. Lo normal es que en este tipo de partidos pierdas 90 de 100... pero si no lo intentas vas a perder los 100. Si sigues ahí puedes ganar el 10%".