Los rifirrafes Nick Kyrgios y Rafa Nadal, tanto en rueda de prensa como en la pista, son más que recordados por los aficionados del tenis. Ahora, el australiano ha concedido una entrevista en la que se aprecia un tono diferente al empleado habitualmente, donde se moja sobre Nadal y menciona el nombre del mejor tenista del mundo.

“Nunca he dudado de Nadal a lo largo de su carrera. Si gana Roland Garrós será, sin duda, el mejor de todos los tiempos”, indicó al podcast ‘No Boundaries’. “Si gana 22 Grand Slams, tiene la corona”, sentenció, tajante, el tenista australiano, que en enero ganó su primer gran título, el Australian Open, pero en la modalidad de dobles.

Pero las últimas declaraciones del actual número 134 del mundo sorprenden si se comparan con las realizadas el pasado mes de noviembre, donde tildó a Federer como el “Michael Jordan del tenis”. “Ha hecho más por el deporte, sin Federer no hay Djockovic y Nadal”, afirmó Kyrgios. Ahora, cuatro meses después, su opinión ha variado sobre el tenista suizo. “Está fuera de la charla del mejor de todos los tiempos. Se quedará atrás porque no le veo ganando a los mejores”, mencionó.

Además, se pronunció acerca de la final del pasado Open de Australia que Nadal disputó contra Medvedev. “Antes del partido me preguntaron y dije: ‘Es un emparejamiento horrible para Rafa. La pista no está siendo como a Rafa le gustaría, creía que no iba a conseguir muchos puntos gratis con su servicio, Medvedev le va a hacer jugar demasiado’”, comentó Kyrgios.

El australiano dejó de “mirar el resultado” tras el 2-3 a favor del ruso. “Volví a mirarlo dos horas y media después y no me lo podía creer”, afirma, incrédulo, en unas declaraciones exentas de polémica, con sinceridad y con otro tono al que suele ser habitual.

Sobre la polémica que suscitó Djokovic en el Open de Australia, Kyrgios fue contundente. “Las vacunas ahora son parte del juego”, sentenció, antes de añadir que Medvedev es el “mejor jugador en el mundo”.