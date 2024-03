Carlos Alcaraz es uno de los deportistas de moda, tanto en España, como en el mundo. Con tan solo 20 años, el murciano ya ha ganado 13 títulos y es actualmente el número '2' del mundo en el ranking de la ATP, solo por detrás del veterano tenista serbio, Novak Djokovic .

Una de las facetas que más llaman la atención de Carlos Alcaraz, es su psicología, su madurez fuera y dentro de la pista y sobre todo, su humildad. Tener tantos triunfos y el reconocimiento de tanta gente, podría ser un factor que fácilmente podría descentrar a cualquier joven, sin embargo, Carlitos es una persona modesta y como ha dicho en otras ocasiones, de lo más normal.

El número dos del mundo ha concedido algunas entrevistas en los últimos días después de hacerse con su segundo título de Indian Wells. En una de ellas, que se realizó en el programa 'Tennis Channel', el español comentó la importancia que tienen sus padresen su vida a la hora de ayudarle a gestionar el dinero, la fama...

"Mi padre y mi madre tienen un papel muy bueno, intentan bajarme a la tierra cada vez que gano un torneo o gano una cantidad de dinero importante. No voy a mentir ni me voy a esconder, siempre están ahí para ponerme los pies en el suelo", ha declarado Alcaraz.

Y es que haber ganado el Indian Wells, le ha dispensado un premio de más de un millón de euros, que se han sumado a los más de 27 millones de euros que el tenista de El Palmar posee. Una fortuna a la que hay que agregar patrocinios o campañas publicitarias.

Lo reseñable es, que aun teniendo tanto éxito con tan solo 20 años, se sigue manteniendo muy humilde y vive como una persona normal. "No es difícil hacerlo. Cada vez que tengo un buen resultado o una buena racha en un torneo, siempre quiero volver con mis amigos y sentir como si nada hubiera pasado. Me encanta estar de vuelta en casa y ser el Carlos Alcaraz persona, no tenista, no como si hubiera hecho algo grande. Quiero ser un chico normal", ha concluido.