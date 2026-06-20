Un mito del tenis se 'moja' al escoger entre Alcaraz y Sinner: "Tiene más versatilidad..."

Stan Wawrinka ha respondido a la pregunta que más se repite en el mundo del tenis en los últimos años. El suizo escogió entre los dos mejores jugadores del ranking ATP en una llamativa respuesta a pocos días de Wimbledon.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevan años siendo los claros dominadores del circuito ATP. Tras los años del 'Big 3', ambos han heredado el puesto como rivales a batir y sobre esta rivalidad ha tenido unas palabras Stan Wawrinka, toda una autoridad en el mundo del tenis completamente avalada tras una carrera excepcional.

El suizo está disputando su última temporada profesional en 2026, y en sus más de dos décadas de carrera, se ha enfrentado a los mejores tenistas. Recientemente, al ser preguntado en el podcast 'first & red' sobre quién es mejor de los dos, el veterano tenista no dudó y se 'mojó' con una atrevida respuesta.

"Si tuviera que elegir uno, me quedaría con Alcaraz. Tiene más versatilidad y posibilidades tácticas", aseguraba Wawrinka, a pesar de que el murciano se encuentra lesionado desde los problemas físicos que sufrió en la muñeca en Barcelona a mediados de abril. Una respuesta a la que el ganador de tres 'Grand Slam' añadió la siguiente aclaración.

"Ambos son mucho mejores que otros tenistas, y cuando se enfrentan, es un partido que todos quieren ver por sus estilos tan diferentes", explicó el suizo. Una contestación que deja claro que ambos son los mejores tenistas de los últimos años, aunque un imponente Alexander Zverev podría ser el próximo en colarse en la conversación tras su triunfo en Roland Garros.

El alemán tendrá en Wimbledon la oportunidad de sumar otro 'major' este año, aunque para ello peleará con un Jannik Sinner que defiende el título. La presencia de Alcaraz está más en el aire, aunque el murciano ya se encuentra en las últimas fases de su proceso de recuperación.

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