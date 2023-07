Carlos Alcaraz está en la final de Wimbledon 2023 después de derrotar a Daniil Medvedev por 6-3, 6-3 y 6-3. Ha sido tal la superioridad del murciano que hasta su rival se ha terminado rindiendo a él en la rueda de prensa posterior al duelo.

"No creo que haya jugado mal, pero no he jugado lo suficientemente bien para ganar a Carlos. Con 20 años ya se le puede comparar al 'Big Three'. Con este tipo de jugadores, como Nadal, Federer, Djokovic y Alcaraz, si no estás a tu máximo nivel no puedes ganar", aseguró Medvedev.

Salta a la vista que el moscovita compare a Carlos con los que, a ojos de muchos, sean los tres mejores tenistas de la historia. Con tan solo 20 años, Alcaraz es capaz de mostrar un dominio frente a sus rivales que recuerda a la superioridad que tenían muchas veces Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer sobre la pista.

El número tres del mundo ha analizado las opciones de Carlitos en la final del domingo frente a Djokovic: "Está claro que Djokovic lleva una gran racha de victorias, pero Carlos tiene sus opciones y no me atrevo a decir quién va a ganar... No miraré la final porque me decepciona no estar allí".

Medvedev se despide de Wimbledon en semifinales después de firmar un buen papel. Es su mejor marca en un Grand Slam este año. El ruso se despidió del Abierto de Australia en tercera ronda y de Roland Garros en primera. Sin embargo, en lo que va de temporada ha levantado cinco títulos, lo que demuestra una vez más la irregularidad que caracteriza a este tenista.