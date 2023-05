Bien es sabido que a Daniil Medvedev no le gusta jugar en tierra batida; le supone una maldición, una pesadilla... un auténtico calvario. El tenista ruso lo ha repetido en múltiples ocasiones por activa y por pasiva.

"Cada rebote es un mal bote, e incluso cuando es un buen bote, esperas un mal bote", explicó tras el Masters 1000 de Montecarlo.

Justo antes de su debut en el Mutua Madrid Open ante el Andrea Vavassori, el tenista ruso volvió a expresar sus frustración por disputar esta fase de la temporada sobre un terreno maldito. "No creo que mi relación con la tierra batida cambie nunca", destacó.

"No creo que cambie nunca, a menos que tal vez... hoy me reía de esto con mi entrenador: Tal vez el último año de mi carrera me acerco a él y le digo: "mira, Gilles, nos vamos a preparar, solo vamos a jugar en tierra batida esta temporada, así que voy a poder ser cada vez mejor", bromeó.

A pesar de todo, el ruso sabe que debe trabajar para poder ganar, aunque no le da importancia: "La cuestión es que si quiero ser mejor en tierra batida tengo que practicar más durante la pretemporada, pero tengo tanta capacidad para jugar bien en pista rápida que todo se trata de prioridades", destacó Medvedev.

"No puedo, antes del Open de Australia decirme a mí mismo que dos semanas de la pretemporada voy a jugar en tierra batida porque no estamos 100% seguros de que me vaya a ayudar", incidió.

Basándonos en la teoría de Daniil tenemos que preguntarnos que cómo lo habrá hecho Rafa Nadal durante tantos años. El manacorí no solo es el rey de la tierra batida, también ha conseguido desesperar a Medvedev sobre la pista azul en el Open de Australia de 2022 en un partido memorable. Es ahora cuando volvemos a comprender que Rafa es "su mayor miedo".

Elogios a Carlos Alcaraz

En vistas a que en los próximos días se puede repetir el duelo de Indian Wells donde Alcaraz consiguió el número 1 venciéndole en la final, Daniil ya ha puesto el ojo en el balear: "Juega muy bien, ha logrado ya tantas cosas en el tenis que es increíble porque tiene muchos años por delante".

Medmedev sobre todo ha destacado su fortaleza con el servicio y sus dejadas, que "son increíbles": "Recuerdo contra mí en Indian Wells, algunas de ellas y es que no las esperaba ".