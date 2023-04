Roland Garros es territorio de Rafa Nadal. Allí se ha convertido en el rey de la tierra y todos le esperan también en esta edición de 2023. De momento, su lesión le ha impedido participar tanto en el Conde de Godó de Barcelona como en el Masters de Madrid. Pero para París todavía hay tiempo.

Y para esa cita ha recibido un 'desafío'. Llega procedente de Carlos Alcaraz, el tenista de moda y máximo favorito a hacerse con el título de Madrid. Quiere enfrentarse a él.

"Yo siempre he dicho que me gusta jugar contra los mejores y Nadal es uno de los mejores de la historia, no hay duda de ello. Su torneo es Roland Garros, tiene más títulos, pero este es el más simbólico para él", ha dicho en 'Marca' el tenista murciano.

Destaca las "mil vidas" de Rafa en esa superficie, pero confía en sus posibilidades: "Me encantaría jugar con él en Roland Garros, medirme a él y ver qué pasa. Yo creo que podría ganarle, pero Rafa allí tiene mil vidas".

Campeón en Barcelona, favorito en Madrid... y con París entre ceja y ceja. A pesar de ello, Carlitos destaca la importancia del "descanso": "Es normal que un chico de 19 años no le preste tanta atención al descanso, estar con el teléfono hasta las tantas... No cuidar esos pequeños detalles que al final te juegan una mala pasada".

"Gracias a las lesiones me he dado cuenta de que tenía que cuidar esos pequeños detalles. Irme pronto a descansar, la alimentación, la suplementación, llevarlo todo a rajatabla era muy importante. Yo era de los que si no me apetecía hacer una cosa, la dejaba para mañana. Y encadenaba varios días. Ahora lo hago todo más perfecto", explica.