Daniil Medvedev ha dicho adiós al US Open en los octavos de final al caer ante Nick Kyrgios. El campeón del torneo el año pasado se despide del torneo... y de su número 1 en el ranking ATP. Tras el partido dejó unas llamativas declaraciones sobre el aire acondicionado en Estados Unidos.

Aseguró el ruso que había jugado enfermo el encuentro debido al aire acondicionado: "Es una pena que me sintiera un poco enfermo hoy. Sé que en Estados Unidos caeré enferme alguna vez porque lo del aire acondicionado es una locura".

"El año pasado me ocurrió en Cincinnati. Estaba bien porque no sueles ponerte malo dos veces en dos o tres semanas. En el salón me puedo abrigar, pero en el vestuario no sé cuántos grados hace. Te duchas, sudas y luego sales. Si te quedas parado durante varios minutos, con cinco minutos, puedes enfermar", comenta el tenisra ruso.

Aunque aseguró que "no era excusa", quiso remarcarlo: "Noté algo de dolor de garganta y creo que físicamente jugó un papel importante. Pero no es excusa, Nick jugó muy bien, ya me ganó en Montreal y entonces no estaba enfermo".

Su derrota provoca que caiga en el ranking: "No es bonito después de un partido como este y después de perder en un Grand Slam. No me voy a echar a llorar en la habitación, pero esty un poco decepcionado. Durante unos días estaré algo triste, mirando mi teléfono, mi ordenador o viendo series".

Y asume que al menos Carlos Alcaraz le superará: "Supongo que me pasará Alcaraz, no lo sé. Pero esa es la motivación, intentar hacerlo mejor. Este ha sido el último Grand Slam del año y no lo he hecho bien. No gané en Australia cuando pude hacerlo. No pude jugar en Wimbledon. En Roland Garros perdí en octavos de final, aquí también. Debería hacerlo mejor y debería lograr más puntos".

El ruso no pudo con el finalista de Wimbledon, que está volviendo a mostrando un muy buen nivel de tenis: "Ha jugado como si fuera Djokovic o Nadal, ha jugado increíble y ha jugado a su nivel, en mi opinión. Tiene un juego diferente, no es todo saque, y también puede jugar intercambios. Es difícil jugar contra él".

Tres son los tenistas que aspiran a ese número 1 ahora: Rafa Nadal, Alcaraz y Casper Ruud. Todo dependerá de quién se plante en la gran final... y de quién se corona como nuevo campeón en Nueva York.