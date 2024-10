El 'adiós' de Rafa Nadal al tenis ha generado una aluvión de elogios a una de las mejores carreras de la historia del deporte. Su despedida ha dejado en 'shock' al mundo. Multitud de deportistas de élite han mandado un mensaje al manacorí agradeciéndole su aportación al tenis y al deporte en general.

Boris Becker ha sido una de estas personas. El que fuera número uno del mundo hace décadas ha querido poner en valor, no solo los títulos de Nadal, sino también su manera de entender el tenis: "Hace posible lo imposible. Tiene un corazón de león, es increíble el trabajo duro y la determinación que pone. Quiero decir que no gana partidos de tenis fácilmente."

"Así que a los 36 años, con el kilometraje y los kilómetros que ha dejado en la pista, sigue haciendo esto. No hay otra razón, pero realmente lo ama, ya sabes, suficientes Abiertos de Francia, suficientes No1s, suficiente dinero. No hay, eso no le excita", reconoce Becker en 'Eurosport'.

El alemán también ha querido comparar el juego del mallorquín con el de sus dos máximos competidores: "Roger era el artista, incluso Novak empezó a sacar al final y gana los puntos más rápido. Rafael trabaja el tenis. Creo que le encanta la competición y que en última instancia es algo que tiene que encontrar después de su tenis, encontrar algo igual de desafiante para él. No es fácil, pero por eso lo tenemos, tenemos que disfrutarlo"

Becker se une a una extensa lista de deportistas y exdeportistas que han querido rendirle homenaje a la que es considerada como una de las mejores trayectorias de la historia del tenis.