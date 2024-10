Después de que Rafa Nadal anunciara su retirada del tenis profesional, había dos mensajes especialmente esperados.

Uno, el de su amigo y gran rival Roger Federer, se demoró apenas unos minutos después de la publicación del manacorí.

Horas después, con la noticia algo más reposada, ha sido el turno del otro integrante del 'Big 3', Novak Djokovic.

El serbio ha hecho una publicación en redes sociales en la que le agradece a Nadal su trayectoria y legado, acompañando el mensaje con muchas fotos inéditas.

"Rafa, un post no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ése es probablemente el mayor logro que alguien puede desear", arranca el único jugador con más Grand Slams que Rafa.

"Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que has tenido que soportar para convertirte en icono del tenis y del deporte en general", añade 'Nole'.

Sin medias tintas, Djokovic le señala como su gran rival: "Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha marcado como jugador".

Por último, el balcánico cierra su mensaje asegurando que estará en la final de la Copa Davis en Málaga para ver en primera persona la despedida de Nadal.

"Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera", zanja el serbio.