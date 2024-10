Focalizado en su encuentro de cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái ante Machac, Carlos Alcaraz detuvo su entrenamiento en el gimnasio para atender a una notificación que le había saltado en el móvil.

Sí, Rafa Nadal había anunciado su retirada del tenis profesional y el murciano, desde China, no podía dar crédito a lo que estaba viendo.

Todo su equipo se unió a él para ver el vídeo del manacorí. Unos se emocionaban mientras Carlitos aún procesaba la información.

Horas después, tras caer ante Machac, Alcaraz explicaba cómo lo había vivido: "No pude creérmelo cuando lo vi. Eso no me ha afectado para nada antes del partido ni me ha distraído. No he estado pensando en la noticia de Rafa. Ha sido duro de aceptar. Me quedé en shock".

"Agradezco haberlo visto una hora antes del partido, para tener el tiempo necesario para aceptarlo y olvidarme de ello. Son noticias muy duras", ha añadido en rueda de prensa.

Para Alcaraz, la retirada de Nadal significa algo más: "Él siempre fue mi ídolo cuando empecé a jugar al tenis y crecí viéndole. Gracias a él quise convertirme en tenista profesional".

"Perderle, en cierta manera, va a ser algo duro para todos. Intentaremos disfrutar de él lo que sea que juegue más. Ahora en Arabia y luego en la Davis. Es un día triste para el tenis y para mí", ha zanjado.

"Thanks to him I really wanted to become a professional tennis player"

A beautiful moment as @CarlosAlcaraz and team watch Rafa's retirement video together in the gym in Shanghai 💙🥹 pic.twitter.com/celMxjL83r