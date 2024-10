Rafa Nadal se retira del tenis. El circuito está en shock. Muchas de las estrellas del momento crecieron viendo al balear ganando. Sobre todo en tierra batida. Y Jannik Sinner, número 1 del mundo, le lanzó un mensaje en la rueda de prensa del torneo de Shanghái.

"Es una noticia dura para el mundo del deporte, no solo para el tenis. Lo que puedo decir es que fui muy afortunado de conocerle también en el plano personal, es una persona increíble", ha dicho el tenista italiano.

"Obviamente, como jugador hemos visto lo bueno que ha sido, las lecciones que nos ha enseñado a los jugadores jóvenes, cómo comportarnos en la pista, cómo manejar situaciones difíciles. Nos ha brindado muchas emociones viéndole jugar. También mantenerse humilde al mismo tiempo, no cambiar con el éxito, elegir a las personas correctas a su alrededor y tener una buena familia. Hay muchas cosas buenas que nos ha dado a todos. Es una noticia dura, pero por otro lado, todo tiene un principio y un final. Solo él sabe cómo se siente", dice el gran rival de Carlos Alcaraz.

Sobre si siente "presión" del 'Big 3', que poco a poco está terminando, indica que piensa sólo en sí mismo: "Lo que han hecho en los últimos años ha sido increíble. No hay mucho que decir sobre la presión, la presión siempre va a estar ahí. Pero desde mi parte, pienso en mí mismo, en lo que tengo que hacer en pista, en lo que tengo que mejorar y ojalá eso me haga mejor como jugador y también consistente. Ellos han sido muy consistentes durante muchos años".

"No solo lo han sido en un o dos temporadas, sino que lo ha hecho por 15 años. Es increíble lo que han conseguido. Hay muchas cosas que podemos coger de ellos, pero no podemos compararnos con ellos, es imposible, especialmente en este momento. Creo que todos hemos sido muy afortunados de ver jugar al 'Big 3'. Y me considero muy afortunado de poder conocerlos también como personas y de aprender de ellos", cierra Sinner.