¿Podrían los tenistas históricos como Boris Becker derrotar a las generaciones actuales lideradas por Novak Djokovic? Hay opiniones dispares en el mundo del tenis. Y Nick Kyrgios y Boris Becker han protagonizado un intenso debate en sus redes sociales.

"¿Nick hace mucho ruido sobre el tenis últimamente? ¿Por qué habla de un deporte que aparentemente odia? Verificación de hechos: Nick nunca ha ganado un campeonato importante como jugador o entrenador (sí, dobles 1), entonces, ¿de dónde viene la credibilidad?", se pregunta Becker en su Twitter.

Y continúa con su argumento: "Tratando de comparar generaciones... ¿Laver contra Federer, Borg contra Nadal, Sampras contra Djokovic? Ni siquiera voy a mencionar a McEnroe, Conners, Lendl Agassi, Courier, Edberg, Wilander, Kuerten, Bruguera, Rafter, Hewitt y muchos más...".

Y el australiano, claro, no tardó en reaccionar. No quería saber nada del tema... en un principio: "Una cosa es segura, que no estaré sentado aquí dentro de 20 ó 30 años afirmando que puedo competir y compararme con los nuevos chicos del tenis".

No se pudo callar Kyrgios, que habló de "ego" al referirse a Beckerc. Y éste quiso rebajar la tensión y cerrar el debate: "¡Es un jugador apasionante cuando está en forma! Tiene un Grand Slam en su palmarés pero tiene que hablar en la cancha... ¡buena suerte!".