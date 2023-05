Formar una de las mejores parejas de la historia del tenis. Es el sueño de Carlos Alcaraz de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. El tenista murciano ha lanzado la idea en la rueda de prensa previa a su estreno en Roland Garros, en la que ha propuesto a Rafa Nadal jugar juntos en el torneo de dobles de la cita olímpica.

El número 1 del mundo tiene claro que formar pareja con Nadal sería su mayor ilusión: "Para mí sería un sueño jugar dobles con él en los Juegos. A ver cómo le va. Con suerte, le irá genial. Pero queda un año y pueden pasar muchas cosas, tanto para él como para mí".

Nadal, duda para los JJOO

Sin embargo, la presencia del balear en los Juegos es una gran incógnita. La semana pasada anunció que pararía lo que queda de 2023 y que 2024 sería su último año en activo. "En principio 2024 será la última temporada de mi carrera y me gustaría despedirme y competir por todo en los torneos más importantes de mi carrera", dijo el manacorí.

Nadal arrastra desde hace más de un año una lesión en el psoas ilíaco que le impide jugar al máximo nivel, y su participación en la cita olímpica dependerá de cómo evolucione su recuperación, aunque todo apunta a que los Juegos podrían ser la última gran cita del balear.

Alcaraz lamenta que Nadal no juegue Roland Garros

El tenista murciano ha hablado sobre la ausencia de Rafa Nadal en Roland Garros, y considera que no tiene más opciones aunque no esté el balear: "Obviamente, estando Rafa en su torneo, es más complicado. Pero nunca le he tenido miedo a nadie y aunque él hubiera estado, no me hubiera dado menos posibilidades de ganar. Tampoco siento tanta presión por que no esté".

Sin embargo, el palmareño lamenta que Nadal no pueda defender el título en París. "Como aficionado del tenis siempre quiero verlo jugar. Quiero ver a los mejores jugadores del mundo en los torneos", explicó Alcaraz.