El extenista que señala la razón por la cual cuesta más "superar" a Sinner que a Alcaraz

Greg Rusedski ha analizado el comienzo de temporada del número uno y dos del mundo. Además de compararlos, el canadiense señala también que cuesta más ganar a Jannik que a Carlitos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sufrido cambios de dinámicas bastante evidentes desde que la temporada comenzara para ambos en el Open de Australia. Carlitos, tras coronarse en Melbourne y en Doha, ha sufrido algunos altibajos mientras que Jannik, después de unos primeros meses sin lograr su mejor versión, ha recuperado el número uno del mundo.

Greg Rudseski, exnúmero cuatro del mundo, ha comparado el juego de ambos y cómo se puede derrotar a los dos mejores tenistas del planeta. Para el canadiense, Jannik tiene menos debilidades: "Creo que es mucho más difícil superar a Sinner debido a su regreso al servicio".

"Con Alcaraz, si aciertas con tus tiros, puedes tomar la delantera y moverlo un poco por la cancha porque no es tan alto. Como vimos con Valentín Vacherot en algunos puntos de las semifinales de Montecarlo, cuando tienes un gran sacador, no siempre se siente cómodo", reconoce Greg en declaraciones recogidas por 'Tennis365'.

"Si observas a Jannik, sin importar contra qué saque juegue, incluso si es un saque potente, siempre se ve presente y participa en cada juego de resto. Además, sus estadísticas de saque han sido fenomenales", añade el exjugador.

Rudseski tampoco duda a la hora de señalar los grandes objetivos de Jannik y Carlos: "Para estos chicos ahora mismo, ser el número uno es importante. Les encanta ser los mejores, pero para mí, lo importante es ganar los torneos más importantes. Si Sinner sigue adelante y gana en Madrid, gana en Roma, pero pierde en la final de Roland Garros, y Alcaraz gana en Australia y gana en París, sabes que cambiarían sus títulos de Masters por los dos 'Majors'"