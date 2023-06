Carlos Alcaraz estuvo muy cerca de perder el partido en primera ronda del torneo de Quenn'sante el francés Rinderknech. Perdió el primer set, ganó el segundo, y llegó al 'tiebreak' en el tercero, donde obtuvo la victoria.

No es ni mucho menos la primera vez que Carlos Alcaraz gana el juego decisivo, de hecho ha ganado 7 de 8 veces en las que se ha visto ante esta situación.

Las 7 ocasiones que ha ganado Alcaraz los set decisivos

Vs Albert Ramos en Río 2020: (7-6, 4-6 y 7-6 )

) Vs Popyrin en el Salem Open 2020: (6-7,6-1 y 7-6 )

) Vs Berretini en Viena 2021: (6-1, 6-7 y 7-6 )

) Vs Kecmanovic en Miami 2022 (6-7, 6-3 y 7-6 )

) Vs Djokovic en Madrid 2022 (6-7, 7-5 y 7-6 )

) Vs Nicola Kuhn en Hamburgo 2022 (3-6, 6-1 y 7-6)

Vs Rinderknech en Queens 2023 (4-6, 7-5 y 7-6)

La única derrota

El partido que hace que Alcaraz no tenga un 100% en esta estadística es del Open de Australia en 2022 contra Berretini (2-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-7). Sus rivales ya saben que es conveniente cerrar antes el partido y no llegar al 6-6, porque el insaciable Carlitos no deja cabos sueltos.