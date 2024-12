La dura sentencia de Djokovic sobre los positivos de Sinner y Swiatek: "Kyrgios tiene razón"

Es uno de los escándalos más polémicos de los últimos años en el tenis. Los dos números uno del mundo, Jannick Sinner e Iga Swiatek, han dado positivo en dopaje durante 2024. El caso del italiano estalló en marzo tras conocerse la presencia de clostebol en su cuerpo.

La situación de la polaca sorprendió hace algunas semanas y para muchos ha sido la gota que ha colmado el vaso con el tema del dopaje. Nick Kyrgios ha sido uno de los jugadores que no ha dudado en atacar en cada ocasión que ha tenido a Sinner y Swiatek por sus respectivos positivos.

Ahora Novak Djokovic se ha mostrado en total acuerdo con el australiano. Es cierto, que el serbio no ataca directamente a Jannick e Iga, pero si arremete contra el sistema que controla estas situaciones: "Nick se ha expresado muy bien sobre todo el caso de dopaje de Jannik, y tiene razón en lo que respecta a la transparencia y la incoherencia de los protocolos y las comparaciones entre casos".

"Hemos visto a muchos jugadores en el pasado, y también en la actualidad, que están suspendidos por no someterse siquiera a los controles de sustancias prohibidas, por no someterse a los controles antidopaje y por no estar en paradero desconocido, y algunos jugadores que están en puestos inferiores esperando a que se resuelva su caso durante más de un año", ha explicado 'Nole' en unas declaraciones recogidas por el 'Brisbane Times'.

Djokovic no tilda a Sinner de culpable pero también reconoce que no lo ha gestionado bien: "No cuestiono si se tomó la sustancia prohibida intencionadamente o no. Creo en un deporte limpio, creo que el jugador hará todo lo posible para jugar limpio".

"Conozco a Jannik desde que era muy joven, así que no me parece alguien que haría algo así, pero me he sentido realmente frustrado, como la mayoría de los demás jugadores, al ver que se nos mantuvo a oscuras durante cinco meses desde que recibió esa noticia. No es una buena imagen para nuestro deporte", concluye el serbio.