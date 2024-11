Iga Swiatek, número 2 del mundo, suspendida por dopaje

La polaca, ganadora de cinco Grand Slams, ha recibido una irrisoria sanción por parte de la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis al considerar que "no tiene culpa o negligencia".

Apenas unos meses después de que el mundo del tenis sufriera un auténtico terremoto con el doble positivo de Jannik Sinner, número 1 del mundo, la número 2 del circuito femenino, Iga Swiatek, ha sido suspendida por dopaje.

La polaca dio positivo el pasado 12 de agosto en trimetazidina, un agente metabólico antiisquémico que está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje.

Sin embargo, la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis considera que la ganadora de cinco Grand Slams "no tiene culpa o negligencia", por lo que solo le ha impuesto una sanción de un mes.

"La ITIA aceptó que el test positivo fue causado por la contaminación de un medicamento sin receta regulado (melatonina) manufacturado y vendido en Polonia que la jugadora había estado tomando por el jet lag y problemas del sueño. Por lo tanto, la violación no fue intencional", explica el organismo.

"En relación al nivel de culpa de la jugadora, como el producto contaminado era un medicamento sin receta regulado en el país de origen y compra, y considerando las circunstancias de su uso, el nivel de culpa de la jugadora se considera en lo más bajo del rango de 'no hay culpa significante o neglicencia'", añade.

Tras conocerse la noticia, la propia Iga Swiatek se ha manifestado a través de sus redes sociales: "Durante los últimos dos meses y medio he sido sometida a duras actuaciones de la agencia ITIA, lo que confirmó mi inocencia. La única prueba antidopaje positiva en mi carrera... que cuestionaba por lo que he trabajado toda mi vida. Yo y todo mi equipo enfrentamos mucho estrés y miedo".

"Todo ha sido explicado a fondo y puedo volver a hacer lo que más me gusta con borrón y cuenta nueva y sé que ahora seré más fuerte que nunca. Hoy también siento alivio de que se acabe. Quiero ser honesta con ustedes y aunque sé que no he hecho nada malo, por respeto a mis fans y a la opinión pública comparto todos los detalles del 'torneo' más largo y duro de mi carrera. Mi mayor esperanza es que te quedes conmigo", ha zanjado.

Swiatek, que tomó el medicamento prohibido por problemas de insomnio, podrá jugar el próximo Abierto de Australia, aunque ha perdido el premio logrado en Cincinnati, donde llegó a semifinales y se embolsó 150.000 euros.