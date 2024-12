La polémica reflexión de Kyrgios sobre Alcaraz y Sinner: "No tienen aura porque..."

Carlos Alcaraz y Jannick Sinner han terminado 2024 como los dos mejores tenistas del mundo, con el permiso de Alexander Zverev que es el que se sitúa entre ambos en el ranking. El murciano y el italiano han dominado todos los Grand Slams de la temporada y cuando han estado al máximo nivel solo se podían frenar entre ellos.

El año de los dos tenistas ha dado mucho que hablar debido a la gran rivalidad que han formado. Más allá de lo deportivo, Sinner ha estado muy expuesto mediáticamente hablando después de que su caso de positivo en dopaje saliera a la luz.

Uno de los que no ha tenido piedad con el italiano por esa situación ha sido Nick Kyrgios. El australiano ha atacado a Jannick en cada oportunidad que ha tenido asegurando que es culpable y que no entiende que se le declarara inocente.

Ahora Kyrgios ha 'lanzado' un curioso 'dardo' a Sinner y también a Alcaraz en el podcast 'Nothing Majors': "Para mí no son más que niños. Esa es la razón por la que aún Sinner y Alcaraz no tienen ese aura. Alcaraz y Sinner serán los grandes talentos de esta generación y posiblemente los mejores tenistas".

"Pero aún no llegan al aura de Federer y Djokovic. No puedo ganar a Federer en una guerra psicológica, no funcionaría con él, pero sí podría funcionar con ellos, es muy posible", ha asegurado el de Canberra.