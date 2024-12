Carlos Alcaraz señala qué le regalaría a Rafa Nadal, Djokovic y Sinner

Resta una semana para Nochebuena y en plenas vacaciones navideñas en el circuito, el canal 'TennisChannel' ha publicado un test con Carlos Alcaraz.

En el mismo, al número 3 del mundo le preguntan qué le regalaría por estas fechas a Jannik Sinner, Novak Djokovic y Rafa Nadal.

En primer lugar se ha referido al italiano: "A Sinner podría regalarle un par de botas de esquí nuevas, o cosas para la piel".

Después fue turno del serbio: "A Novak Djokovic... es difícil esta, eh. Le regalaría un buen jamón español".

Y, por último, su ídolo: "A Rafa Nadal le daría unas buenas botellas de vino o un par de palos de golf, elegiría una de esas dos".

Carlos 'Claus' Alcaraz 🎅🏽

Here's the gifts the Spanish star would get his friends & competitors on tour ⬇️ pic.twitter.com/SniDXVt0sQ