La situación de Peng Shuai tiene en vilo al mundo del deporte. La tenista china, número 1 en dobles de 2014, lleva desaparecida desde el 2 de noviembre, cuando acusó a Zhang Gaoli, exvicepresidente del país asiático, de abusos sexuales.

Desde entonces, nada se sabe de ella. Tan solo un correo electrónico que difundió la cadena estatal del país y que ha sido puesto en duda por todos, incluida la ONG Amnistía Internacional.

Ante ello, el mundo del deporte se ha unido mostrando su solidaridad y pidiendo que se investigue todo el caso de Peng Shuai. En especial, el tenis.

Sobre todo Naomi Osaka, muy activa en este asunto: "La censura nunca está bien en ninguna circunstancia. Espero que Peng Shuai y su familia se encuentren sanas y salvas. Estoy incómoda por la situación".

También Serena Williams: "Estoy devastada y conmocionada. Espero que esté a salvo y la encuentren lo antes posible. Esto debe investigarse. No debemos quedarnos callados".

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6