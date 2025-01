Djokovic quiere 'hacer las paces' con Nadal y Federer: "Quiero saber qué les molesta de mí"

Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, el conocido 'Big 3', ha sido una de las rivalidades más importantes en el deporte. Pero al serbio se le ha quedado la espinita clavada de que fuera de la pista no han sido amigos. Al menos él no mantiene esa relación con Rafa y Roger. Y le gustaría saber por qué. "Quiero saber qué les molesta de mí", ha dicho.

En una entrevista a la revista 'GQ' ha dicho entre risas que le gustaría saber qué piensan sus dos grandes rivales: "Quiero tomar una copa o dos con ellos y hablar abiertamente de qué les molesta sobre mí. Y al revés, claro".

"Me hace muy orgulloso pertenecer a ese 'big 3' que ha dejado una huella y un legado increíbles en el tenis. Han sido una parte integral de mi éxito... pero en privado hay altibajos, claro", reconoce el serbio, que está disputando el Open de Australia en busca del grande número 24 de toda su carrera.

Denuncia que cuando se metió en medio de su rivalidad no tuvo "aceptación: "Intento ser siempre respetuoso y amable con ellos fuera de la cancha, pero al principio no tuve esa aceptación, porque salía de la pista diciendo y demostrando que tenía confianza en mí mismo y que quería ganar. Y eso no les gustaba a ninguno de los dos al principio porque la mayoría de los jugadores salían a jugar contra ellos, no a ganar".

"Entendí el mensaje de que éramos rivales y nada más. Es difícil hacerte amigo durante la temporada", explica Djokovic.

Porque enfrentarse constantemente no ayudaba a mejorar esa relación: "Si eres el mayor rival y estás constantemente compitiendo, el número uno, el dos y el tres del mundo, pues ser cercano, salir a cenar y hacer viajes con la familia es bastante difícil".

Ahora que ni Roger ni Rafa compiten, a Nole le gustaría mejorar su relación personal: "Quiero conectar con ellos a nivel más profundo. Me encantaría aprender de ellos y entender en qué pensaban, cómo manejaban ciertas situaciones en la cancha, cómo llevaban la presión del mundo cuando estaban en la cima. Los tres reunidos enviaría un gran mensaje a la gente que sigue el tenis y el deporte".