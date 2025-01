El enfado de Djokovic por la despedida a Rafa Nadal: "Yo iba a ir el viernes..."

Son muchos los que han criticado la despedida que se le hizo a Rafa Nadal del tenis en la Copa Davis de Málaga. Y Novak Djokovic, que no pudo estar presente en el homenaje, ha dicho que "no se hizo de manera correcta". Así de contundente se ha mostrado el serbio en medio del primer grande del año, el Open de Australia.

En palabras que recoge 'Marca' desvela que él acudiría un día después para celebrar el acto: "No sé los detalles con profundidad, pero vi el vídeo y la ceremonia de despedida que le hicieron a Rafa no fue la correcta. Tanto Murray como yo teníamos previsto acudir el viernes, después de las semifinales".

"No sé si Nadal no quería mucho ruido para que no tuviera incidencia en los otros equipos, en los partidos... desconozco si Rafa tenía claro si iba a jugar y quizá después fue demasiado tarde para organizar algo mayor. Me siento mal por no haber estado", dice el 24 veces ganador de Grand Slam, que busca en Melbourne el número 25.

Y recuerda las dos últimas veces que se enfrentaron: "Fue bonito compartir pista en Riad y también jugamos el uno contra el otro en los Juegos Olímpicos de París".

En aquella despedida en el Carpena se proyectó un vídeo con mensajes de algunas leyendas del tenis como es el caso de Novak o de Murray, el que es su nuevo entrenador. Ambos querrían haber acudido para estar presencialmente en el homenaje, pero no pudo ser. De ahí el enfado de un Djokovic que ha sido uno de los principales rivales de Rafa junto a Roger Federer, el famoso 'Big 3'.