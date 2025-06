Rafa Nadal no da crédito a las palabras de Carlos Alcaraz

Tras remontar una apoteósica final de Roland Garros ante Jannik Sinner,Carlos Alcaraz aseguró que Rafa Nadalle 'ayudó' para sacar su mejor versión y darle la vuelta a un partido en el que llegó a salvar tres bolas de torneo.

"No he mirado la placa, pero sí he pensado en ella y en Rafa. No lo voy a negar. He vivido grandes remontadas suyas y ese espíritu de garra, lucha y de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer hoy", señaló al respecto el ya ganador de cinco Grand Slams.

Estas palabras se las han trasladado al balear este jueves durante su participación en el torneo benéfico 'The Battle of Stars' que recauda fondos contra la ELA.

Nadal se ha mostrado muy sorprendido por sus declaraciones: "Si ya tiene la capacidad de pensar en mí en ese momento es que ya es la bomba".

Sobre la final, Rafa ha asegurado que ya es un partido "histórico" y se ha mostrado "muy contento" por su compatriota.

"Fue una final muy emocionante, espectacular. Al final terminar con la copa en sus brazos después de tanto tiempo cercana a que se la llevase Jannik fue... Estoy muy contento por él. Fue un partido para la historia y lo siento también por Sinner porque a pesar de lo duro que fue el partido para él, tuvo una actitud impecable", ha explicado.

Sobre el murciano y el italiano, el ganador de 22 Grand Slams no ha dudado en afirmar que están en otra galaxia respecto al resto del circuito.

"Ahora hay dos jugadores que están muy por encima de los demás, que son dos grandes campeones y que tendrán que hacer su camino. El tenis está en buenas manos", ha zanjado.