Las palabras de admiración de Bautista hacia Carlos Alcaraz: "Se mantendrá en la cima por muchos años"

El castellonense, tras anunciar su retirada, ha expresado su asombro por el número dos del mundo, al que ha augurado un futuro muy exitoso en el tenis.

Roberto Bautista anunció el pasado jueves su retirada como tenista profesional. El castellonense se aleja de las pistas después de una larga carrera cargada de éxitos para el tenis español. En los últimos años Carlos Alcaraz es el máximo exponente nacional en el circuito y sobre él ha tenido unas bonitas palabras el extenista.

"A Carlitos lo llamo un 'ser de luz'. Tiene una energía increíble. Es un chico estupendo que irradia energía positiva a quienes lo rodean", expresaba Bautista, quien comparte una estrecha relación con el murciano. Destacaba también la "suerte de tenerlo en el tenis español", consciente de la impresionante carrera que apunta a construir el número dos del mundo en los próximos años.

Habló específicamente del éxito de Carlos en Australia, donde logró completar el 'Career Grand Slam': "Fue increíble. Y luego tuvo una de las mejores rachas de su carrera. Con 22 años, sus números son asombrosos". Y se atrevió a predecir en 'Clay' un espectacular futuro para el murciano: "Se mantendrá en la cima por muchos años".

Por último quiso recordar las ediciones de la Davis donde fueron compañeros (2022 y 2024): "Me encanta verlo jugar, me encanta estar cerca de él porque, como dije, es un gran tipo". Unas palabras de admiración y reconocimiento hacia Carlos Alcaraz provenientes de uno de los nombres propios del tenis español las últimas décadas, que no hacen más que anticipar el gran futuro que el murciano augura a construir.