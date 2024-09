"No puedo jugar al tenis así. Esto no es tenis. ¿Qué es, 100 metros lisos?": así de contundente ha sido la queja de Carlos Alcaraz a la jueza de silla durante su debut en el ATP 500 de Pekín.

El murciano, que ha vencido a Giovanni Mpetshi Perricard en dos sets, recibió dos 'warnings' cuando sacaba para ganar el primero, lo que le enfadó mucho.

Tras el partido, ya en rueda de prensa, el número 3 del mundo ha explicado su reacción: "Cuando juegas contra un sacador como él, soy consciente de que cada juego al resto es muy duro. Por ello, cuando salvé tres bolas de break en ese 0-40 y llevarme finalmente el set fue muy importante para mí".

Carlitos considera que no tenía el suficiente tiempo para prepararse: "Me enfadó lo que pasó porque sentía que no tenía tiempo entre punto y punto, que tenía que correr y no podía tomarme tiempo para respirar o descansar".

"Cerré un punto en la red, que ese fue el caso, y no tuve tiempo de ir por la toalla y hacer mi rutina. Eso me enfadó. Fue muy importante para mí el cerrar ese set y comenzar el segundo con esa confianza", ha zanjado.