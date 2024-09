El 'Caso Sinner' ha dado un giro de 180º en la últimas horas. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha dado a conocer la decisión de lanzar una petición de inhabilitación para Jannick Sinner por su positivo en clostebol el pasado mes de marzo.

El italiano ha reconocido que ya sabía de las intenciones de la AMA desde hace días y ha respondido a las acusaciones en rueda de prensa: "Obviamente estoy muy decepcionado con esta apelación, me ha sorprendido mucho porque tuvimos tres audiencias durante todo el proceso con la ITIA y las tres fueron positivas para mí. No me lo esperaba, la verdad".

"Me informaron hace dos días de que iban a presentar este recurso y me dijeron que hoy se haría pública la noticia. No sé, quizá en la Agencia Mundial Antidopaje solo quieran asegurarse de que todo es correcto, pero ha sido una sorpresa para mí. Hay cosas que no se pueden controlar", concluyó Sinner.

La AMA ha considerado que el veredicto de la ITIA, que exculpaba al número uno del mundo, no es aplicable teniendo en cuenta las reglas actuales. El organismo pide entre uno y dos años de inhabilitación para Jannick que sigue defendiendo su inocencia.

"No tengo nada que esconder y cooperaré en todo lo que pueda para probar mi inocencia otra vez. Es difícil ver qué ganamos pidiendo a un grupo de jueces diferentes de echar un ojo a los mismos hechos y documentos otra vez", añadió el tenista en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales.