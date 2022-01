La polémica entre el Gobierno australiano y Novak Djokovic por no permitirle disputar el Abierto de Australia es el asunto del momento en el mundo del deporte.

El número uno del mundo continúa retenido en el 'Park Hotel' de Melbourne mientras espera a ser deportado por no presentar la documentación necesario acerca de su vacunación para poder entrar en Australia.

Nick Kyrgios, a través de sus redes sociales, ha querido mostrar su apoyo al serbio: "Creo en tomar medidas, me vacuné por los demás y por la salud de mi madre, pero la forma en que estamos manejando la situación de Novak es mala, muy mala. Con estos memes y titulares, él es uno de nuestros grandes campeones pero al final del día, es humano. Hacedlo mejor".

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.