Si las inyecciones a las que se sometió Rafa Nadal durante Roland Garros para anestesiar su tobillo izquierdo generaron mucha polémica, sobre todo en Francia, las últimas imágenes de Novak Djokovic en Wimbledon no quedan exentas de estar en el punto de mira.

Durante el encuentro de octavos de final ante Tim van Rijthoven, las cámaras de televisión captaron al serbio conversando con su equipo para, inmediatamente después, inhalar alguna sustancia de una botella.

El exnúmero 1 del mundo le preguntó a su gente si debía consumirla ahora o posteriormente, a lo que su equipo le respondió que en ese preciso momento.

Pues bien, tal y como publica 'The Telegraph', se trata de un polvo isotónico compuesto por hidratos de carbono de absorción rápida y electrolitos que mejoran la hidratación, aportan más energía y ayudan a la recuperación muscular.

Se trata de una medida legal y usada frecuentemente por deportistas de distintas disciplinas. "Realmente no obtendrías ningún beneficio al hacerlo a mitad del partido, pero estoy seguro de que esto es isotónico. Muchos jugadores han comenzado a comer polvo, incluso polvo sintónico antes de los entrenamientos", añade una fuente del citado medio.

