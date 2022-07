Fernando Alonso hizo en Silverstone una gran carrera que le permitió acabar quinto, su mejor posición desde que comenzara el mundial. El español incluso luchó en las últimas vueltas con Charles Leclerc por la cuarta plaza, pero finalmente no lo pudo conseguir.

A pesar de ello, tanto Alonso como el equipo Alpine se imaginaron en el podio, ya que justo delante de él había una batalla muy reñida entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton y 'Checo' Pérez.

Después de que se relanzara la carrera tras el Safety Car provocado por Esteban Ocon, hubo una increíble lucha por delante de Alonso por hacerse con los primeros puestos.

Carlos Sainz, que iba segundo, pronto adelantaría a su compañero de equipo para ponerse primero y acabar ganando la carrera, mientras que detrás de él, Leclerc, Pérez y Hamilton protagonizarían una sucesión de adelantamientos que a punto estuvieron de acabar mal.

A three-way battle for the podium positions 🥊

Lewis, Checo and Charles really left it all out on the track! 👊#BritishGP #F1 pic.twitter.com/t6NbI8x6xq