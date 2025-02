Carlos Alcaraz señala hasta qué edad quiere competir

Con apenas 21 años y cuatro Grand Slams en su palmarés, Carlos Alcaraz es junto a Jannik Sinner el claro heredero del 'Big Three' formado por Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer que ha monopolizado el tenis durante este siglo.

Superar los registros del serbio, español y suizo es un reto mayúsculo que, de lograrlo, será a muy largo plazo.

Para ello, Alcaraz debería gozar de una carrera tan longeva como sana, y sobre este aspecto le han preguntado durante una entrevista en 'BB Tennis'.

En concreto, sobre si confía en emular a tenistas en activo como Novak Djokovic y Marin Cilic.

"Ojalá poder aguantar como ellos, poder seguir dando un buen nivel con 37, 38 años", replicó el número 3 del mundo.

Eso sí, Carlitos no quiere marcarse tales metas en el inicio de su carrera: "Pero ahora mismo yo pienso en los siguientes cinco años y, poco a poco, intentar ir cuidándonos física y tenísticamente para poder aguantar como ellos",

Tras caer en cuartos de final de Doha, en el horizonte está el 'Sunshine Double' con la gira de pista dura estadounidense en Indian Wells (5-16 marzo) y Miami (19-30 marzo).

Carlitos ya se coronó en California en 2023 y 2024, pero nunca ha podido ganar el Masters 1000 de Florida.

Eso sí, antes de pisar suelo estadounidense, Alcaraz jugará un partido de exhibición contra Frances Tiafoe en Puerto Rico el próximo 2 de marzo.

🎤 In an interview for BB Tennis, Carlos Alcaraz was asked if he sees himself still playing at the age of Djokovic 🇷🇸 and Čilić 🇭🇷:

🇪🇸🗣️ “I hope I can last like them, still playing well at 37 or 38. For now, I’m focused on the next 5 years, gradually taking care of my body and… pic.twitter.com/fkNRQkPY8V