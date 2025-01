Carlos Alcaraz pierde contra Novak Djokovic en un entrenamiento previo al Open de Australia

Tras caer en Brisbane ante Opelka y después de reconocer que tiene un "trauma" con Australia tras lo ocurrido en enero de 2022, Novak Djokovic se ha ejercitado junto a Carlos Alcaraz en la Rod Laver Arena.

El primer Gran Slam de la temporada ya ha arrancado con su fase de clasificación y la semana que viene comenzará el torneo, por lo que ambos tenistas ya están en la fase final de su preparación.

El murciano, tras entrenar el día de antes junto al 'cañonero' Perricard, ha caído frente al serbio, que ya está bajo la dirección de Andy Murray, por 7-5.

Esta semana, para preparar el primer 'major' de 2025, Carlitos disputará otros dos partidos de exhibición en Australia.

Primero será contra Alex de Miñaur el miércoles 8 de enero a partir de las 10:00, hora española, en la Rod Laver Arena.

Dos días más tarde, el viernes 10 de enero a las 08:00 de la mañana, se medirá ante Alexei Popyrin, tal y como ha confirmado la propia organización del Open de Australia.

Carlos Alcaraz 🇪🇸 practicing with Novak Djokovic 🇷🇸 in Melbourne 🇦🇺.

What we have all been waiting for...

Andy Murray has arrived in Melbourne to begin his partnership with Novak Djokovic 🤝#AO2025pic.twitter.com/sk8tf4CwiM