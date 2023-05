Este sábado, Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de Roma, torneo al que llega tras alzar el Conde Godó de Barcelona y el Mutua Madrid Open, y en el que podría encontrarse en la final con Novak Djokovic, su gran rival con permiso de Rafa Nadal.

Este jueves, el murciano completó su primer entrenamiento en la arcilla romana entre una multitud de aficionados que se agolparon para ver al 'niño maravilla'.

A su salida, muchos esperaban para obtener una firma o una foto de Carlitos, pero otros aguardaron bajo las altas temperaturas solo para dedicarle insultos a Alcaraz.

"Trozo de mierda", le llamaron tras abandonar la pista en la que entrenaba, a lo que el del Palmar no dio crédito.

Hasta en dos ocasiones se giró para comprobar quién se lo había dicho. "¿Qué ha dicho?", le preguntó a uno de sus asistentes mientras espetaba una sonrisa. Está claro que estas faltas de respeto le resbalan.

When it's your first time at a tournament 😄@carlosalcaraz #IBI23 pic.twitter.com/1yM16svZna