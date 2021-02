El partido entre Fabio Fognini y Salvatore Caruso, ambos tenistas italianos, acabó con un desagradable enfrentamiento verbal que ha dado la vuelta al mundo. El motivo fue el saludo final entre ambos.

En ese saludo, después de la victoria de Fognini en cinco sets, su rival le habría dicho que había ganado el choque porque había tenido "p*** suerte". Entonces comenzó el enfrentamiento que ni el árbitro pudo detener.

"Has tenido mucha puta suerte, deberías disculparte. No te falté el respeto hasta ahora", fue la frase exacta de Fognini. "¿De qué estás hablando?", respondió Caruso.

Y la discusión no cesó: "¿Por qué host*** me rompes las pelotas ahora? Dije que habías tenido mucha suerte, si me equivoco al decirlo, me equivoco, no me ataques".

Ambos tenistas se enfrentaron en segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada en un encuentro que fue muy intenso en todos los sentidos. Cinco sets llenos de intensidad... y de unas palabras que se descontrolaron al finalizar.