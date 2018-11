Acusan a Roger Federer de tener trato de favor en los Grand Slam

El extenista francés Julien Benneteau ha acusado a Roger Federer de mover hilos en los torneos de Grand Slam para obtener diversos privilegios.

"Qué casualidad que en Australia, Federer jugó 12 ó 13 de sus últimos 14 partidos en horario nocturno", comentaba el francés en el programa de radio 'Les Grandes Gueules du Sport' haciendo referencia a que siempre consigue los mejores horarios y las mejores pistas en los principales torneos del mundo.

Asegura que Federer, al ser el organizador de la Laver Cup, en cuya organización participa Craig Tiley director del Open de Australia, recibe trato de favor y juega en el horario que más le gusta: "En este 2018, Federer jugó el mismo día que Novak. Djokovic se enfrentaba a Monfils y Roger a Struff. No tengo nada contra Struff, que es un gran tipo, pero creo que cualquier director pondría en horario nocturno el Djokovic-Monfils, ¿no? Pues no. Ellos jugaron a las dos y media de la tarde, a 42 grados y Federer de noche”.

Dice que "nadie dice nada contra Federer" ya que es el "único que puede atraer a 15.000 personas a Bercy". "Es una leyenda de este deporte. Un icono" explica Benneteau.

También hace referencia a la Laver Cup, el torneo que organiza el suizo y donde se mueven los intereses de varias personas del ámbito del tenis: "No tiene absolutamente ninguna legitimidad deportiva. No hay criterios deportivos en la selección de jugadores. No hay puntos ATP. Solo dinero...".

Benneteau asegura que Roger recibe tratos de favor también en otros torneos como Wimbledon y el US Open.