La selección española dirigida por Luis Enrique se encuentra entre los cuatro ocho cabezas de serie del torneo. El resto son Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal.

En el bombo 2 se encuentran Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Túnez, Arabia Saudí, Ecuador, Ghana, Camerún. Y los ganadores de las eliminatorias que enfrentarán a Salomón vs Costa Rica, Perú vs Australia y Escocia vs Ucrania/Gales.