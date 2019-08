Varios miembros de la Selección Española de Remo, que expusieron las deficiencias de una dieta poco apropiada para deportistas de alto nivel en el programa de denuncia ¿Te lo vas a comer?, han sido expulsados del Mundial que arranca el próximo 25 de agosto. En concreto, seis de los siete deportistas que han quedado fuera, participaron en el programa de laSexta.

El primero en denunciar "irregularidades" en la elección de remeros para el Mundial fue Rubén Padilla. El remero aseguró en una entrevista en Onda Cero que la Federación Española de Remo les han excluido de la competición "por motivos extradeportivos" y por haber "dado un poquito más de caña a la nueva directiva".

Según ha señalado Padilla en otra entrevista en Espejo Público, la expulsión ha podido ser una consecuencia de "la suma de muchas quejas a la Federación" que han tenido como "la comida o los entrenadores".

El segundo en denunciar ha sido el miembro de la Selección Española de Remo Jaime Lara que cree que la razón para no estar en la lista de la cita internacional "no es por un tema deportivo". Lara explica que su embarcación al completo no asiste al Mundial a pesar de tener un quinto puesto en la Copa del Mundo.

La noticia se ha mediatizado después de que Alberto Chicote mostrara su sorpresa en Twitter. "Os acordáis de la Selección Española de Remo cuando me contaron sus quejas en ¿Te lo vas a comer? Pues no os perdáis lo que les ha ocurrido", comentaba el chef en su red social haciendo referencia a la denuncia de Padilla tras quedarse fuera del Mundial por una decisión no sujeta a criterios deportivos.

En el programa de Chicote, seis de los siete remeros excluidos, denunciaban las deficiencias en su comida, mostrando, en este vídeo, incluso cómo las cucarachas corren por las mesas que utilizan en el desayuno en su centro de alto rendimiento.

También se quejaban de la mala calidad de la comida. Este es el momento en el que los remeros explicaban al conductor de ¿Te lo vas a comer? que en los centros de alto rendimiento "no exigen que el cocinero esté especializado en alimentación para deportistas" y "se ciñen a un presupuesto que es bastante limitado".

El equipo de Alberto Chicote comprobaba con esta cámara oculta las condiciones en las que estaban los deportistas ya que el centro de alto rendimiento también se explota como hotel turístico.

La Federación ha asegurado a través de un comunicado que los criterios de selección han sido "exclusivamente deportivos" y que los entrenadores no les consideraban aptos. Sin embargo, la directiva del Real Club de Regatas de Alicante, club al que pertenecen Rubén Padilla y Jaime Lara, ha emitido una nota en la que transmite su "total disconformidad con la decisión tomada desde la Federación".