"Bagnaia es el único que está a la altura de Márquez": un piloto de MotoGP hace su apuesta para 2026

Luca Marini, piloto de Honda, dice que el año que viene Pecco tendrá la oportunidad de "redimirse": "Sería estupendo...".

En este mundial de MotoGP, en el que Marc Márquez debutaba con la Ducati oficial, no ha tenido rival. Se ha proclamado campeón del mundo y no le afectó la lesión de final de temporada en el resultado. En la parrilla quieren más lucha para el 2026. Luca Marini, de Honda, espera ver a Pecco Bagnaia de nuevo en la pelea.

En palabras que recoge 'Motosan', el hermano de Valentino Rossi elogia al de Cervera: "Marc es muy fuerte y tenía la mejor moto, por lo que era bastante obvio que ganaría: veremos cómo va el año que viene, pero creo que Pecco tendrá una buena oportunidad de redimirse".

"Sería estupendo volver a verlo luchar, ya que por ahora es el único que está a la altura de Marc. Honda y yo intentaremos estar en la batalla con ellos", dice Marini.

Sobre su situación con la Honda, Marini saca pecho: "Nunca me ha derribado nadie, los neumáticos nunca estaban fríos y nunca he cometido errores. Diría eso, pero luego me caí porque cometí errores".

"En algunas situaciones durante la temporada corrí el riesgo de caerme, pero la Honda es una moto que te ayuda a evitar las caídas con el codo o la rodilla, ya que sientes bien lo que está pasando con el neumático delantero y, en muchos casos, puedes salvarte", dice el hermano de Rossi.

Un aviso para Pecco

2026 podría ser la última oportunidad de Pecco de demostrarle a Ducati que está preparado para luchar por el título. Si completa una temporada como la pasada, terminando contrato, se podría quedar sin sitio en la escudería con la que ganó dos mundiales de MotoGP y en la que fue un héroe.