El presunto autor del crimen de la golfista Celia Barquín tenía antecedentes desde 2015

La noticia del asesinato de la golfista española Celia Barquín Arozamena ha conmocionado al deporte de nuestro país.

La policía de Ames sí indicó en un comunicado que Barquín fue agredida mientras se encontraba en el campo de golf de Coldwater y que murió por las heridas sufridas, aunque no han trascendido más detalles sobre el crimen.

La policía de Ames también reveló en el comunicado que habían detenido a un sospechoso por el presunto asesinato; se llama Collin Daniel Richards, de 22 años, al que se le acusa de asesinato en primer grado.

Medios locales de Iowa recogen que Richards, que vive sin dirección fija registrada por la policía, tiene varios antecedentes con la justicia.

Ya en enero de 2015 fue acusado de intimidación con armas al intentar robar dos bebidas en una gasolinera; tras ser detenido por los trabajadores, Richards se dirigió a ellos diciendo que volvería y "dispararía el lugar".

En 2017 Richards causó una serie de destrozos en la casa de sus abuelos y reconoció los hechos argumentando que quería recuperar sus cosas después de que le echasen de casa; el joven fue detenido tras causar cerca de 200 dólares en destrozos.

La última vez que Richards fue detenido fue el pasado mes de julio tras desmayarse en un supermercado en estado de embriaguez. Fue llevado a la comisaria, donde dio 0,086% de alcohol en sangre.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0

Collin Daniel Richards has a history of domestic abuse and harassment and has now been charged with the first-degree murder of ISU student Celia Barquin Arozamena.https://t.co/81MJdk5fvA pic.twitter.com/uWj2wESnHU