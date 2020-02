HABLA MESSI

Leo Messi deja un mensaje, ya que no ha acudido a la gala: "Pedir perdón por no estar presente en el evento. Me hacía ilusión estar presente, pero lamentablemente no puedo. Gracias a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Soy el primer en ganarlo siendo un deportista de equipo. Agradecer a mis compañeros, mi familia, la gente que me sigue... Mandar un saludo muy grande a todos y que sigan disfrutando de esta fiesta".