La Federación Internacional de Rugby ha prohibido a las mujeres trangénero competir en las competiciones femeninas de élite. World Rugby se justifica en que "la seguridad y la justicia no están garantizadas cuando las mujeres compiten contra mujeres transgénero en rugby con contacto".

Tras meses de investigación se han basado en las 'ventajas' que tendrían estas mujeres. "Es conocido que los varones biológicos, en cuya pubertad y desarrollo influyen los andrógenos como la testosterona, son entre un 25% y un 50% más fuertes que las mujeres biológicas, un 30% más potentes, un 40% más pesados y un 15% más rápidos", aseguran en el comunicado.

Lo que según la federación aumentaría el riesgo a que las mujeres biológicas "se lesionen" si se enfrentan a las que son trans. Sin embargo, en el caso contrario, sí es posible que los hombres transgénero compitan "con el resto de hombres en rugby con contacto".

A pesar de ello, la nueva reglamentación de World Rugby deja la opción de que sean las federaciones nacionales las que establezcan sus propias normas al respecto en sus competiciones. Donde no se aplica esta norma es en las modalidades de rugby sin contacto, es decir, touch rugby y el rugby cinta. Tampoco en el caso de las mujeres trans que no llegaron a pasar la pubertad.

La prohibición ha creado gran revuelo en la comunidad LGTBIQ. Nancy Kelley, directora de la organización Stonewell se ha mostrado "profundamente decepcionada". "Todavía hay mucho que aprender en torno al impacto de la transición en las habilidades atléticas, pero eso no significa que las personas trans no estén compitiendo ya en rugby o en otros deportes de forma segura y justa. Mientras el mundo evoluciona, es vital que las políticas expandan en vez de restringir el potencial de cualquier deporte para crecer y ser beneficioso para la comunidad" aseguró para 'The Guardian'.

El presidente de World Rugby, Bill Beaumont, ha prometido que seguirán revisando las directrices en el futuro: "Reconocemos que la ciencia continúa evolucionando y estamos comprometidos a revisar regularmente estas pautas, siempre buscando ser inclusivos".