Topuria revela en 'El Cafelito' el inhumano sufrimiento para bajar de peso: "Darías lo que fuera..."

Ilia Topuria es una de las grandes figuras del deporte español y mundial. El luchador hispanogeorgiano de la UFC es el actual campeón de Peso Pluma y su reputación le convierte en uno de los mejores peleadores del planeta.

El arte marcial del MMA, deporte al que se dedica Topuria, es tan exigente físicamente que obliga a los luchadores a pelear una vez cada muchos meses. La principal razón de ello es la contundencia con la que se golpean en los combates y las lesiones que ello conlleva.

Pero el riesgo va más allá de solo combatir. Ilia ha explicado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol como se prepara para cumplir con el peso que le exige la competición antes de luchar. La preparación es increíblemente extrema y le permite a Topuria bajar quince kilos en menos de veinticuatro horas.

"Estoy en ochenta kilos y tengo que bajar hasta los sesenta y cinco. Lo peor es no beber. Estás tres meses limitándote en la comida. Por la noche tienes que dormir y está súper deshidratado. No puedes dormirte con la boca seca, cuentas cada segundo para beber", reconoce Topuria.

El hispanogeorgiano confiesa que es una de las cosas más duras de su deporte: "Darías lo que fuera por beber agua. Me igual que me des una isla, si me das agua en ese momento me da igual todo lo demás. Es una de las partes que más cuesta de este deporte".