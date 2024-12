El 'pique' entre Josep Pedrerol y Topuria por Kylian Mbappé en 'El Cafelito'

Que Kylian Mbappé no quisiera tirar hasta dos penaltis frente al Getafe tras fallar uno en Liverpool unos días antes fue muy significativo.

Tras el partido se ha debatido mucho sobre si el galo tiene capacidad de liderazgo o no, y durante 'El Cafelito', Josep Pedrerol le ha querido preguntar a Ilia Topuria por ello.

"¿Por qué crees que estaba inseguro y no quería subirle el ánimo a un compañero?", le ha planteado el campeón de peso pluma.

"El que necesita marcar es Mbappé", le ha replicado Pedrerol, que ha puesto de ejemplo a Cristiano Ronaldo y ha asegurado que Kylian tiene un problema de inseguridad.

Topuria, argumentando los problemas de adaptación y la presión que hay sobre el delantero, no ha 'comprado' la versión de Josep.

"Ni siquiera pensaría que fuera por inseguridad. No defiendo si es un líder o no porque no le conozco, pero es un deporte que se juega con compañeros y quizás quieres darle el espacio a otro", ha añadido.

Al final, ambos han coincidido en que Mbappé ha puesto al Madrid por delante de él.