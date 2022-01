El luchador Radek Rousal ha sido eliminado de un combate después de que se descubriera que tiene varios tatuajes con significados neonazis, principalmente la cara de Adolf Hitler en su brazo o la calavera con una gorra de las 'SS' en su pecho.

Rousal, de origen checo, iba a dar el salto del kickboxing a las artes marciales mixtas debutando en la Oktagon MMA pero las imágenes grabadas en su piel lo han cambiado todo. "No puedes venir con nosotros", señaló el promotor del espectáculo, Ondrej Novotny, a pesar de tener un combate ya programado frente al eslovaco Nikolas Krivak.

"Tenemos una cláusula sobre eso en el contrato, podríamos multarlo. Está totalmente justificado que haya una protesta, en ningún momento anterior habíamos visto esos tatuajes", añadió.

No obstante, el luchador checo ha querido aclarar que los tatuajes pertenecen a ideas pasadas: "Crecí en una comunidad con problemas. En ese momento, yo no sabía qué hacer con mi vida. Era joven y este tatuaje es estúpido. Más tarde empecé con las artes marciales, que me dieron un modo de vida y pensamiento diferente. Tengo más tatuajes de los que me arrepiento. Iré cambiándolos todos. Y me quiero disculpar por ello".

Rousal es una de las promesas de la MMA, tiene un récord de 19 victorias y 5 derrotas. Aunque en estos momentos está suspendido, desde la compañía confían en su cambio ideológico y en la desaparición de esos tatuajes para que pueda volver a su carrera profesional en la lucha.