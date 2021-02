Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo y seguramente una de las mejores de toda la historia, ha vuelto a cargar con la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por los abusos que han sufrido las gimnastas. Ella, de hecho, fue una de las víctimas.

En una entrevista a '60 Minutes', la campeona olímpica ha afirmado de manera rotunda que no dejaría a su hija "competir para la Federación de Estados Unidos". "Porque no me siento lo suficientemente cómoda, porque no se han hecho responsables de sus acciones y de lo que han hecho. Y no nos han asegurado que nunca vuelva a suceder", se justificó.

"Fue tan difícil para mí incluso decirlo en voz alta, que supe lo duro que me aplastaba. Aplastaría a mis padres", detalló Biles.

Biles fue víctima de los abusos de Larry Nassar, que fue condenado a 175 años de prisión. A pesar de esta condena, el médico de la Federación no ha sido juzgado por todos los abusos tapados por la Federación durante años.

Y a pesar de la condena, Biles no se fía de la Federación y vuelve a incidir en que no dejaría a su hija competir en esta organización.