La hija del golfista Camilo Villegas, Mía, ha fallecido a los dos años por un cáncer cerebral que se le había extendido hasta la columna vertebral. Así lo ha informado el PGA Tour en un comunicado.

"El PGA Tour está profundamente apenado por haber perdido a un miembro de nuestra familia, Mia Villegas. Estamos de luto junto a Camilo y María y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Villegas", señala Jay Monahan, comisionado del circuito.

El pasado 14 de marzo, la familia acudió con la pequeña al hospital para que fuera sometida a un escáner. Los resultados revelaron varios tumores que crecían desde la cabeza hasta la columna vertebral.

Mía fue sometida a una operación y, posteriormente, debía iniciar un tratamiento. "Físicamente no estaba lista para recibir el tipo de quimioterapia que los médicos esperaban", explicó entonces Villegas.

"No es fácil, pero he visto a Mía jugando mientras llora. Ella quiere jugar. Es una niña. Es joven e ingenua, pero también es muy dura. Simplemente no lo sabemos. Los médicos explicaron que a veces los tumores crecen y desaparecen rápidamente", agregó el golfista, que abandonó el deporte tras conocer la enfermedad de su hija.