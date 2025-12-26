Muere con 18 años Isabel Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica

El mundo del deporte está de luto tras la confirmación de una de las noticias más tristes del año. El fallecimiento de la joven gimnasra, una de las mayores promesas brasileñas, el pasado 24 de diciembre.

La joven brasileña, campeona juvenil de gimnasia rítmica en 2021 y una de las mayores promesas de la disciplina, falleció el pasado miércoles 24 de diciembre con tan solo 18 años de edad. Así lo ha informado la Federación Paraenense de Gimnsasia.

Isabelle Marciniak padecía la enfermedad de Hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático. A pesar de su corta edad, en su palmarés contaba con varios títulos tanto locales, como nacionales, que la colocaban como una de las deportistas más prometedoras de Brasil.

En su ciudad natal, Aracária, en la región de Curitiba, será enterrada. La Federación Paranaense de Gimnasia quiso expresar su pésame en una nota difundida en redes sociales: "Isabelle formó parte de la historia del Club Agir, donde construyó importantes logros y brilló en el Campeonato Paranaco y Brasilero. Entre sus últimos logros, el título de campeón destaca con el trío adulto del Club Agir, en 2023 como resultado de su compromiso y espíritu de equipo".

"En este momento de tristeza, enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, compañeros, entrenadores y a toda la comunidad de gimnasia. Que tu historia, tu pasión por el deporte y tu memoria vivan como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como una herramienta para la formación y transformación humanas. Nuestros sentimientos. Descansa en paz", cerraba la federación.