Asier Martínez, con tan solo 22 años de edad, apunta a ser una de las futuras estrellas del atletismo español. Ha ganado en el Campeonato Europeo de Atletismo en Múnich la medalla de oro en los 110 metros vallas.

Sin embargo, no lo ha hecho de una forma cualquiera, sino que su victoria ha sido a la épica, superando al francés Pascal Martinot-Lagarde por una sola milésima.

De esta manera, la delegación española logró así su segunda medalla de oro del campeonato, tras el que logró Miguel Ángel López en los 35km marcha.

Fue necesario recurrir a la 'foto-finish' para saber si el vencedor era el español o el francés. Fue un minuto de máximo tensión para ambos atletas y que tuvo en vilo a todo el Estadio Olímpico de Múnich.

"Sólo le enfocaban a él y ha sido un minuto que se ha hecho largo, lo he pasado mal. Estoy feliz, no se puede pedir nada más a la temporada", comentaba el español al finalizar la prueba.

En los metros iniciales el atleta francés tiene una ligera ventaja sobre Martínez, pero es al final cuando el español consigue remontar para acabar ganando por una simple milésima.

This finish! 🤯🤯🤯

Only 0.001 separates Asier Martinez and Pascal Martinot-Lagarde in the 110m hurdles final! 😯#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/1DeAazfbbf